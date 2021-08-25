25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Milli yüzücümüz Elif İldem finale yükseldi!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücümüz Elif İldem, 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde finale yükseldi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem, finale yükseldi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında İldem, seçmelerde ilk seride yarıştı. Elif İldem, serisinde 4 sporcu arasında 3.16.84'lük derecesiyle 4. oldu.
Toplam iki seride 9 sporcunun yer aldığı ve ilk 8'in finale çıktığı seçmede genel sıralamada 8. olan Elif İldem, finalde yarışmaya hak kazandı.
İldem'in yer alacağı final yarışı TSİ 11.40'ta başlayacak.
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