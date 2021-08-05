Son dakika: Tokyo 2020 Olimpiyatları karatede Eray Şamdan gümüş madalya kazandı!
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Milli karatecimiz Eray Şamdan, erkekler kumite yarı final maçında rakibini yenerek adını finale yazdırmıştı. Finalde Fransız rakibi Steven Da Costa'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda finalde Fransız sporcu Steven Da Costa'yla karşılaştı.
Milli sporcu, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçı çevirmeye çalışan Eray, bunda başarılı olamayarak son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı.
Fransız sporcu ise altın madalya elde etti.
Eray'ın bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.
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