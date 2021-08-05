Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları Erkek Basketbol'da ilk finalist ABD oldu!

2020 Tokyo Olimpiyatları Erkek Basketbol kategorisinde mücadele eden ABD, yarı finalde Avustralya'yı mağlup ederek adını finale yazdıran ilk ekip oldu. ABD'de en skorer isim Kevin Durant oldu. İşte detaylar...

Saitama Arena'da oynanan karşılaşmada ilk çeyreği Avustralya 24-18, devreyi de 45-42 önde kapattı. İkinci yarı oyuna tamamen ağırlığını koyan NBA yıldızlarından oluşan ABD, 3. çeyreği 74-55 önde tamamladı. Son çeyrekte farkı koruyan ABD, maçı 97-78 kazanarak finale çıktı.

Son 3 olimpiyatın şampiyonu ABD, üst üste 4. kez finale yükseldi. ABD'nin finaldeki rakibi Fransa-Slovenya maçının galibi olacak. Final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Maçın en skorer ismi ABD adına 23 sayı atan Kevin Durant oldu. Avustralya'da ise Patty Mills'in 15 sayısı farklı yenilgiyi önleyemedi.

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