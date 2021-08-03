Türkiye Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak
Filenin Sultanları'nın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'daki macerası sürüyor. Son olarak Rusya'yı 3-2 ile geçen Türkiye, çeyrek final maçında Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Son dakika spor haberleri
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vurdu. Son şampiyon Çin'i 3-0 geçen Türkiye İtalya ve Amerika'ya mağlup oldu. Arjantin'i 3-0 ile geçen Türkiye, Rusya'yı da 3-2 mağluğ etti ve grubu 3. sırada tamamladı.
Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Güney Kore voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
TARİHTE İLK
B Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı. Dünya sıralamasında 4. konumda bulunan Ay-yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore'yle Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazandı.
GÖZLER BREZİLYA - RUSYA MAÇINDA!
Türkiye, Güney Kore'yi elediği takdirde yarı final maçında Brezilya-Rusya maçının galibiyle eşleşecek.
4 Ağustos'taki çeyrek final mücadeleleri şöyle:
03.00 Türkiye-Güney Kore
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
11.00 Sırbistan-İtalya
15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi
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