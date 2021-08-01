01 Ağustos 2021, Pazar

TOKYO 2020

Milli yelkenci Alican Kaynar bir ilki başardı

Milli yelkenci Alican Kaynar bir ilki başardı
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finn sınıfında milli yelkenci Alican Kaynar mücadele etti. Madalya mücadelesi hakkı kazanan Kaynar, yelkende bunu başaran ilk sporcu oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelken finn sınıfında 10 yarış sonunda madalya müsabakasına katılmaya hak kazanan milli sporcu Alican Kaynar, bir ilki başardı.

Yelkende 10 etap sonunda genel sıralamada 8. olan ve madalya mücadelesine katılma hakkına sahip olan Alican Kaynar, bunu elde eden ilk Türk sporcu oldu.

Yarışların ilk iki gününde lider durumda bulunan milli yelkenci, madalya mücadelesinde yer alacak sıralamayı almasını bildi.

YELKENDE BİR İLKİN PEŞİNDE OLACAK

Türkiye yelken branşında ilk kez Berlin 1936'da Demir Turgut Yola, Şeref Birgen, Harun Ülman ve Behzat Baydar ile temsil edildi.

Uzun yıllar bu branşta olimpiyatlarda yer alamayan Türkiye, Atlanta 1996'da Ayşe Sözeri ile oyunlarda tekrar boy gösterdi. Mistral sınıfında yarışan Ayşe Sözeri, yelkende oyunlara katılan ilk kadın Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Alican Kaynar da derece yapıp, yelkende Türkiye'ye madalya getiren ilk sporcu olmaya çalışacak.

Milli sporcu, madalya yarışına ise 3 Ağustos Salı günü çıkacak. Yarış TSİ 08.33'te başlayacak.

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