01 Ağustos 2021, Pazar

TOKYO 2020

Erkek basketbolunda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları erkek basketbolunda çeyrek finalistlerin belli olmasının ardından eşleşmeler de kesinleşti.

Saitama Arena'da C Grubu'nun son maçında Slovenya, İspanya'yı 95-87 yendi.

Tamamı 3 Ağustos Salı günü oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

İtalya-Fransa

Slovenya-Almanya

Avustralya-Arjantin

ABD-İspanya

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