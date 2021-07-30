30 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız çeyrek finale yükseldi!

Esra 'Yıldız' gibi parladı! Olimpiyatlarda bir çeyrek final daha
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız, Arjantinli rakibi Dayana Erika Sanchez'i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milli boksörümüz, Busenaz Sürmeneli'nin yarı final ve Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final başarısının ardından çeyrek finale çıkma başarısını gösteren bir başka sporcumuz oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kokugikan Arena'da Esra Yıldız, Arjantinli rakibi Dayana Erika Sanchez'le son 16 turunda karşılaştı. Esra ilk raunttu, 5 hakemin 3'ünde fazla puan alarak önde tamamladı. İkinci rauntta atak oynayan 24 yaşındaki milli boksör, bütün hakemlerden tam puan aldı. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Esra Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli boksör, çeyrek final maçını 3 Ağustos Salı günü oynayacak. Milli boksör bu karşılaşmayı da kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek.

Sabah seansında ise kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselmişti. Dün de Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale çıkmıştı.

Çeyrek finale yükselen milli boksör Esra Yıldız: Herkese geçmiş olsun

BAKAN KASAPOĞLU'DAN TEKLİF!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 60 kiloda çeyrek finale çıkan Esra Yıldız'ı tebrik etti.

Kokugikan Arena'da Esra'nın karşılaşmasını tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuyu yalnız bırakmadı.

Müsabakadan sonra Esra Yıldız da Bakan Kasapoğlu'nun olduğu bölüme geldi. Kasapoğlu, çeyrek finale çıkan milli sporcunun heyecanını ve mutluluğunu paylaştı.

Kasapoğlu, Esra Yıldız ve antrenörü Nazım Yiğit'e sonraki müsabakalar için başarı diledi.

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