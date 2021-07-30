30 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Çeyrek finale yükselen milli boksör Esra Yıldız: Herkese geçmiş olsun

Çeyrek finale yükselen Esra Yıldız: Herkese geçmiş olsun
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız, Arjantinli rakibi Dayana Erika Sanchez'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Galibiyetin ardından ülkemizdeki orman yangınlarından dolayı üzüntüsünü dile getiren Esra, "Çıkan yangınlar yüzünden moralim çok bozuk. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız, Arjantinli rakibi Dayana Erika Sanchez'le karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-2, 5-0 ve 5-0'lık rauntlarla kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Müsabakanın ardından konuşan Esra, "Kadın takımı olarak çok iyi gidiyoruz. İnşallah altın madalyaları almak da nasip olur. Biz burada savaşıyoruz ama ülkemiz de başka şeylerle savaşıyor. Çıkan yangınlar yüzünden moralim çok bozuk. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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