2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, gruptaki 3. maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçta İtalya'ya mağlup olmuştu. Milliler ABD karşısından da zaferle ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan A Milli Voleybol Takımı'mız, B Grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza attı.

Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, İtalya'ya 3-1'lik setlerle mağlup oldu.

Grubun 3. maçında ise millilerimiz ABD ile karşı karşıya. Filenin Sultanları, FIVB dünya sıralamasında zirvede yer alan ABD karşısında galibiyete ulaşmak istiyor.

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TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tokyo Olimpiyatları'ndaki 3. maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile Ariake Arena'da karşılaşıyor..Mücadele TSİ 15.45'te başladı. Türkiye-ABD maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Milliler bu maçtan sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile mücadele edecek.

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