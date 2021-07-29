29 Temmuz 2021, Perşembe

TOKYO 2020

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli yüzücüler Deniz Ertan ve Merve Tuncel elendi!

Tokyo'da milli yüzücüler Deniz Ertan ve Merve Tuncel elendi
TOKYO 2020
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli yüzücülerimiz Deniz Ertan ile Merve Tuncel, elemeleri geçemedi. İkinci seride yüzen Deniz Ertan 8.36.29'lık derecesiyle serisini 7. sırada bitirdi. Merve Tuncel ise 4. seride yüzdü ve 8.25.62'lik derecesiyle 5. oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde milli yüzücüler Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde elendi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stil elemelerinde havuza girdi.

İkinci seride yüzen Deniz Ertan, 8.36.29'lık derecesiyle serisini 7. sırada bitirdi. 17 yaşındaki milli yüzücü, genel sıralamada ise 23. olarak adını finale yazdıramadı.

Merve Tuncel ise 4. seride yüzdü. 8.25.62'lik dereceye imza atan 16 yaşındaki milli sporcu, serisinde 5. oldu. Genel sıralamada 12. olan Merve, finale kalamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Djokovic Japon rakibini yendi! Djokovic Japon rakibini yendi!
Irkçı söylemde bulunan Moster olimpiyatlardan kovuldu! Irkçı söylemde bulunan Moster olimpiyatlardan kovuldu!
Caeleb Dressel olimpiyat rekoru kırdı! Caeleb Dressel olimpiyat rekoru kırdı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör