2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli yüzücüler Deniz Ertan ve Merve Tuncel elendi!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli yüzücülerimiz Deniz Ertan ile Merve Tuncel, elemeleri geçemedi. İkinci seride yüzen Deniz Ertan 8.36.29'lık derecesiyle serisini 7. sırada bitirdi. Merve Tuncel ise 4. seride yüzdü ve 8.25.62'lik derecesiyle 5. oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde milli yüzücüler Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde elendi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stil elemelerinde havuza girdi.
İkinci seride yüzen Deniz Ertan, 8.36.29'lık derecesiyle serisini 7. sırada bitirdi. 17 yaşındaki milli yüzücü, genel sıralamada ise 23. olarak adını finale yazdıramadı.
Merve Tuncel ise 4. seride yüzdü. 8.25.62'lik dereceye imza atan 16 yaşındaki milli sporcu, serisinde 5. oldu. Genel sıralamada 12. olan Merve, finale kalamadı.
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