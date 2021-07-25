25 Temmuz 2021, Pazar

TOKYO 2020

Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyat haberi: Milli tekvandocumuz Hakan Reçber bronz madalya kazandı!

Tokyo'da ilk madalya Hakan Reçber'den!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda boy gösteren milli tekvandocumuz Hakan Reçber bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye de organizasyondaki ilk madalyasını almış oldu. | Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyat haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, Bosna Hersekli Nedzad Husic'i yenerek bronz madalya kazandı. Reçber bu başarısıyla, millilerimize olimpiyatların ilk madalyasını getirdi.

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