Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Kerem Kamal ve Cenk İldem'in son hazırlıklarını Bolu Aladağ'daki kampta yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rıza Kayaalp, kariyerinde tek eksik madalyanın olimpiyat altın madalyası olduğunu kaydetti.

Milli sporcu Rıza Kayaalp, "Son hazırlık kampındayız. Artık son yüklenmeleri yapıyoruz. Formumuzu zirveye çıkarmaya çalışıyoruz. En güçlü şekilde Tokyo Olimpiyatları'na gitmek için son çalışmalarımızı yapıyoruz. Geçen sene bazı sakatlıklarım vardı. Olimpiyatların ertelenmesiyle onlar da iyileşmiş oldu. Şu an sakatlığım yok. Bomba gibi hazır bir şekilde Tokyo'ya gideceğiz. Benim almadığım tek madalya olimpiyat altın madalyası. Onu kazanmak en büyük amacım." ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem ise "Artık çok az bir zaman kaldı. Heyecan en üst noktada. Moralimiz yerinde. İstediğimiz seviye ulaşıp olimpiyatlara gideceğiz. Bugüne kadar katıldığım tüm organizasyonlarda madalyam var. 2016 Rio'da da bronz madalya almıştım. Hedefim daha üst basamağa çıkmak. Tek odaklandığım nokta olimpiyat." şeklinde görüş belirtti.

Kariyerinde ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek olan Kerem Kamal ise madalya alacağına inandığını vurgulayarak, "Şu anda tüm hazırlıklarımız çok iyi. Pandemi nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi bana çok iyi geldi. Bir yaş daha büyüdüm. Güreş zekam bir sene daha arttı. Hem güçlendim, hem de hatalarımı görme fırsatım oldu. Her şey takdiri ilahi ama ben nasibe ve hislerime çok güvenen bir insanım. Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora ise olimpiyatlara hazır olduklarını belirterek, "Olimpiyatlar için yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Pandemi dönemine rağmen iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Müsabakalara hazırız. Olimpiyatların ertelenmesi bazı sporcuların lehine bazılarının ise aleyhine oldu. Bu ortamdan kimin daha karlı çıkacağını Tokyo'da göreceğiz. Ama benim şahsi fikrim, bizim sporcularımız için sonuçlar daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu Aladağ kampı 23 Temmuz'da sona erecek.

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