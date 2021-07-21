Son dakika spor haberleri: Tokyo Olimpiyatlarında corona virüsü korkusu!
Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, corona virüsü vakalarının artışı devam ederse 23 Temmuz Cuma günü başlayacak oyunların iptal edilme riskinin her zaman olduğunu belirtti. Muto, "Her ihtimal masada. Vakalarda ani bir artış olursa tartışmalara devam edeceğiz" dedi.
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, Covid-19 vakalarının ülkede artış gösterdiğini, bu yüzden 23 Temmuz Cuma günü başlayacak oyunların iptal edilme riskinin her zaman olduğunu belirtti.
Tokyo'da basın toplantısı gerçekleştiren Muto, bir basın mensubunun "Oyunlar vakalardan dolayı son anda iptal edilebilir mi?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Her ihtimal masada. Vakalarda ani bir artış olursa tartışmalara devam edeceğiz. Gerektiği takdirde yetkililerle görüşürüz. Koronavirüs vaka sayılarının ne olacağını şimdiden öngöremeyiz. Bu nedenle vakalarda ani bir artış olursa, görüşmelere devam edeceğiz. Bu noktada korona vakaları artabilir ya da azalabilir. Tırmanış gerçekleştiğinde ne yapmamız gerektiğini düşüneceğiz."
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, oyunlar öncesinde şimdiye kadar sporcu, resmi yetkili ve gönüllülerden oluşan toplam 71 kişinin virüse yakalandığını açıklamıştı.
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, Covid-19 (corona virüsü) vakalarının ülkede artış gösterdiğini, bu yüzden 23 Temmuz Cuma günü başlayacak oyunların iptal edilme riskinin her zaman olduğunu belirtti. Muto, "Her ihtimal masada. Vakalarda ani bir artış olursa tartışmalara devam edeceğiz" dedi.
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