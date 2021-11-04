Yeni Malatyasporlu Oussama Haddadi Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu!
Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Tunuslu oyuncusu Oussama Haddadi, eşinin ve çocuğunun Türk olduğunu, kendisinin de Türk vatandaşlığı için başvurduğunu açıkladı. Türkiye'ye olan sevgisini anlatan Haddadi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Her zaman Türk olmak isterdim. Eşim, çocuğum Türk. Ben de futbol içinde veya futboldan sonra her zaman Türkiye'de yaşamak istemişimdir. Bunun için Türk vatandaşı olmaya karar verdim ve başvuruda bundum. Yakında ben de Türk olacağım. İsmim aynı kalacak ama ikinci isim olarak Mustafa'yı düşünüyorum" dedi. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Tunuslu futbolcusu Oussama Haddadi, eşinin ve çocuğunun Türk olduğunu, kendisinin de Türk vatandaşlığı için başvurduğunu söyledi.
Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sürdürdü.
İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oussama Haddadi, yeni teknik direktör Sumudica'nın gelmesiyle oynadıkları ilk iki maçı kazandıklarını, ardından Kasımpaşa'ya mağlup olduklarını söyledi. Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ancak özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirten Haddadi, "Bu bize yakışmıyor. Medipol Başakşehir karşısına Adana Demirspor ve Altay müsabakalarındakinden daha büyük bir konsantrasyonla çıkıp maçı alacağız" dedi.
'KENDİMİ MALATYA'DA ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM'
Malatya'da kendisini çok iyi hissettiğini kaydeden Haddadi, "Takım arkadaşlarımla bir aile ortamı içerisindeyiz. Kendimi Malatya'da çok mutlu hissediyorum. Şu an düşündüğüm tek şey takımımla daha çok kazanıp Malatya'da daha mutlu bir zaman geçirmek" diye konuştu.
'YAKINDA BEN DE TÜRK OLACAĞIM'
Türkiye'ye olan sevgisini anlatan Haddadi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Her zaman Türk olmak isterdim. Eşim, çocuğum Türk. Ben de futbol içinde veya futboldan sonra her zaman Türkiye'de yaşamak istemişimdir. Bunun için Türk vatandaşı olmaya karar verdim ve başvuruda bundum. Yakında ben de Türk olacağım. İsmim aynı kalacak ama ikinci isim olarak Mustafa'yı düşünüyorum. Çünkü vefat eden babamın ismi. Babamın ismini yaşatmak istiyorum" şeklinde konuştu.
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