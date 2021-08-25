Son dakika spor haberi: Yeni Malatyasporlu Karim Hafez sahalardan 4-6 hafta uzak kalacak!

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da sakatlığı nedeniyle Karim Hafez’in sahalardan 4-6 hafta uzak kalacağı, Ertaç Özbir’in ise Gaziantep maçı öncesinde forma giyip giymeyeceğinin netleşeceği açıklandı. | Son dakika spor haberleri

Sarı-siyahlı kulüp, Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Karim Hafez ile Ertaç Özbir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Hafez'in durumuyla ilgili, "Göztepe karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Karim Hafez'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sol uyluk arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Özbir'in sağlık durumuyla ilgili ise "Göztepe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Ertaç Özbir'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sırt adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, durumu maç günü netleşecektir." denildi.

DİĞER

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ