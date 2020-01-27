27 Ocak 2020, Pazartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor golcü oyuncu Vidar Örn Kjartansson ile sözleşme imzaladı

Y. Malatyaspor Kjartansson ile sözleşme imzaladı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020

ekiplerinden BtcTurk , İzlandalı forvet oyuncusu 'u etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "İzlandalı forvet 'u renklerimize bağladık. FC Rostov takımından ettiğimiz milli futbolcu Vidar Örn Kjartansson ile artı bir yıl opsiyonu olmak üzere 6 aylık kiralık sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.

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