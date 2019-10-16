16 Ekim 2019, Çarşamba

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Sergen rekabeti kızıştırdı

Sergen rekabeti kızıştırdı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Teknik Direktörü , takımiçinde forma için rekabeti kızıştırdı. Yalçın oyuncularına ‘çalışan formayı alır’ mesajını verdi.

, 2 günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları düzelen Arturo Mina ve de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadro çalışma fırsatı yakalayan 'da teknik direktör 'ın, alternatiflerin çoğalmasıyla forma rekabeti konusunda futbolcularına 'çok çalışan formayı alır' mesajı verdiği belirtildi. Bireysel çalışmalarla güç depolamak için salonda yoğun bir mesai harcayan Gökhan Töre'nin hırslı hali dikkatlerden kaçmadı. Malatya, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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