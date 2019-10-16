16 Ekim 2019, Çarşamba
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Sergen rekabeti kızıştırdı
Giriş Tarihi: 16.10.2019
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımiçinde forma için rekabeti kızıştırdı. Yalçın oyuncularına ‘çalışan formayı alır’ mesajını verdi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2 günlük iznin ardından Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları düzelen Arturo Mina ve Gökhan Töre de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadro çalışma fırsatı yakalayan Malatya'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın, alternatiflerin çoğalmasıyla forma rekabeti konusunda futbolcularına 'çok çalışan formayı alır' mesajı verdiği belirtildi. Bireysel çalışmalarla güç depolamak için salonda yoğun bir mesai harcayan Gökhan Töre'nin hırslı hali dikkatlerden kaçmadı. Malatya, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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