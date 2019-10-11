Malatyaspor atakta

Denizlispor'u 5-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular yeni sistemi sevdi. Mustafa Akbaş ve Murat Yıldırım, Sergen Yalçın’la hücum futbolu oynadıklarını, bu sezon da Avrupa’ya giderlerse bu sefer daha çok ses getireceklerini iddia etti.

Farklı Denizlispor galibiyetiyle milli araya moralli giren Y.Malatya, Konya deplasmanına da sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Takımın tecrübeli isimleri stoper Mustafa Akbaş ve orta saha Murat Yıldırım, bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde, yeni bir oyun şekline büründüklerinin altını çizdi. Yıldırım, bu sezon takım olarak maçlarda savunmadan ziyade daha çok hücuma yöneldiklerini söylerken, Denizli maçının kendileri için dönüm noktası olduğunu ve artık üst sıralara bakacaklarını vurguladı.

"GEÇTİĞİMİZ SEZON GEÇECEĞİZ"

İki futbolcu da hedeflerinin tekrar Avrupa kupaları olduğunu belirtip, bu sefer katılmaları halinde ses getirecek bir Yeni Malatyaspor izlettirmek istediklerini ifade etti. Akbaş, "Ligi puan olarak geçen sezondan daha yüksek puanla bitireceğimize inanıyorum. İnşallah o puan sıralamasıyla da Avrupa kupalarına tekrar gitmeye hak kazanırız. Çünkü bu yılki bizim için bir deneyimdi. Şimdi artık o işin içerisine girdik. Tekrar gittiğimizde çok daha farklı bir Malatyaspor olmasını istiyoruz" diye iddialı konuştu.