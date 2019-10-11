11 Ekim 2019, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor atakta

Malatya atakta
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Denizlispor'u 5-1 yenen Evkur 'da futbolcular yeni sistemi sevdi. ve , ’la hücum futbolu oynadıklarını, bu sezon da Avrupa’ya giderlerse bu sefer daha çok ses getireceklerini iddia etti.

Farklı Denizlispor galibiyetiyle milli araya moralli giren Y.Malatya, deplasmanına da sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Takımın tecrübeli isimleri stoper ve orta saha , bu sezon yönetiminde, yeni bir oyun şekline büründüklerinin altını çizdi. Yıldırım, bu sezon takım olarak maçlarda savunmadan ziyade daha çok hücuma yöneldiklerini söylerken, maçının kendileri için dönüm noktası olduğunu ve artık üst sıralara bakacaklarını vurguladı.

"GEÇTİĞİMİZ SEZON GEÇECEĞİZ"

İki futbolcu da hedeflerinin tekrar Avrupa kupaları olduğunu belirtip, bu sefer katılmaları halinde ses getirecek bir izlettirmek istediklerini ifade etti. Akbaş, "Ligi puan olarak geçen sezondan daha yüksek puanla bitireceğimize inanıyorum. İnşallah o puan sıralamasıyla da Avrupa kupalarına tekrar gitmeye hak kazanırız. Çünkü bu yılki bizim için bir deneyimdi. Şimdi artık o işin içerisine girdik. Tekrar gittiğimizde çok daha farklı bir Malatyaspor olmasını istiyoruz" diye iddialı konuştu.

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