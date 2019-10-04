MAÇ SONUCU l Yeni Malatyaspor: 5 - Denizlispor: 1 l ÖZET

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibinde Adis Jahovic dört gol birden attı

Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadelede Yücel İldiz'in çalıştırdığı Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

Maçın ilk tehlikesi konuk ekipten geldi: 18. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rodallega dar açıya rağmen iyi vurdu. Vuruşu kaleci Farnolle'dan döndü.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Yeni Malatyaspor'un kullandığı serbest vuruş esnasında Chebake yerde kaldı. Ev sahibi ekip penaltı bekliyor. Maçın hakemi VAR'a başvurdu. Hakem VAR'da pozisyonu izlemeye karar verdi ve ardından beyaz noktayı gösterdi.

28. dakikada penaltı atışını gole çeviren Adis Jahovic, takımını 1-0 öne geçirdi.

FARK 2'YE ÇIKTI!

Ev sahibi 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı: Ceza sahasında topla buluşan Donald'ın uzak direğe doğru yaptığı düzgün vuruş ağları bir kez daha havalandırdı.

İlk yarı Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya da hızlı başladı. 47. dakikada Sakıb'ın sol kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortaya Guilherme iyi bir vuruş yapamayınca mutlak gol şansı kaçtı.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde ev sahibi bir penaltı daha kazandı: Savunma arkasına sızan Fofana, kaleci Stachowiak ile karşı karşıya kaldı. Stachowiak'ın müdahalesini maçın hakemi penaltı olarak yorumladı.

61. dakikada Jahovic, kendisinin 2, takımının 3. golünü penaltıdan kaydetti.

Denizlispor, 65. dakikada farkı 2'ye indirdi: Oyuna sonradan giren Aissati'nin asistiyle topla buluşan Rodallega, farkı yeniden ikiye indiren golü kaydetti.

JAHOVIC HAT-TRICK YAPTI!

Yeni Malatyaspor 69. dakikada skoru 4-1'e getirdi: Guilherme'nin sağ kanattan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşu direğe çarpıp ardından ağlarla buluştu.

Jahovic, 90+2'nci dakikada ceza sahasında topu bir anda önünde buldu ve topu ağlara gönderdi.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Yeni Malatyaspor sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 3. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor puanını 10'a yükseltti. Denizlispor ise 8 puanda kaldı.