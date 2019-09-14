14 Eylül 2019, Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor başkent deplasmanında

Yeni Malatyaspor başkent deplasmanında
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 Giriş Tarihi: 14.09.2019

, 'in 4. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. ryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem yönetecek.

Lige 3-0'lık galibiyetiyle başlayarak taraftarına umut veren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise 'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti.

Geride kalan 3 maçta 3 puan toplayabilen sarı-siyahlılar, deplasmanında galibiyete ulaşıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

3 eksik var

, Ankara ekibi karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Teknik direktör , başkent temsilcisine karşı sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, ve Moryke Fofana'ya görev veremeyecek.

Sarı-siyahlı takımda kart cezalısı oyuncusu ise bulunmuyor.


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