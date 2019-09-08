08 Eylül 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

TFF Başkanı Özdemir'den Yeni Malatyaspor'da ziyaret

TFF Başkanı Özdemir'den Malatyaspor'da ziyaret
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Btc Turk kulübünü ziyaret ederek yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sarı kırmızılı kulüp yönetimiyle fikir alışverişinde bulundular.

Ziyarette Btc Turk başkanı , yöneticiler Aziz Yalçınkaya, İlhan Çelebi, Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Genel Müdürümüz Selçuk Günaydın hazır bulundular.

Ziyarette ayrıca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Sabah Gazetesi Yazarları da yer aldılar.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek gelen heyete yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sunum yaparak bölge için de büyük önem taşıyan projeye destek istedi.

Baskanı de gerekli desteklerin verileceğini ifade ederek, projenin kendi hayalindeki projeyi yansıttığını ifade etti.
da memleketi Malatya'da olduğu için mutlu olduklarını belirterek Yeni Malatyaspor'un tesis projesini beğendiklerini söyledi.
Başkan Özdemir ve beraberindekiler daha sonra antrenman sahalarında incelemelerde bulundular.

Ziyaretin sonunda Adil Gevrek tarafından Nihat Özdemir ve yanındaki heyete Btc Yeni Malatyaspor forması ve kayısı hediye edildi.
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