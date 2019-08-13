13 Ağustos 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Sergen’in son tercihi Töre

Sergen’in son tercihi Töre
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında perşembe günü Partizan'ı ağırlayacak Yeni Malatya, ilk 11'de değişikliğe gidecek. Teknik direktör 'ın son iki maçta yedekten girerek 2 asist yapan 'yle karşılaşmaya başlayacağı öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında perşembe günü Partizan'ı ağırlayacak Yeni Malatya, ilk 11'de değişikliğe gidecek. Teknik direktör 'ın son iki maçta yedekten girerek 2 asist yapan 'yle karşılaşmaya başlayacağı öğrenildi. Brezilyalı Guilherme'nin de ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.
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