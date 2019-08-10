10 Ağustos 2019, Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor'a Iraklı golcü

Malatya’ya Iraklı golcü
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Avrupa Ligi 3. ön elemesi ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan'a deplasmanda 3-1 yenilen , transfere yöneldi. Sarı-siyahlılar, 18 yaşındaki forvet Mohammed Dawood Yaseen ile el sıkıştı. Genç santrfor önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek

Avrupa Ligi 3. ön elemesi ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan'a deplasmanda 3-1 yenilen , transfere yöneldi. Sarı-siyahlılar, bonservisi Petrol FC'de bulunan 18 yaşındaki santrfor Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte el sıkıştı. 22 Kasım 2000 doğumlu olan 1.75 boyundaki santrfor, 2 kez Irak forması da giydi. Genç golcünün geleceğe yönelik yatırım olduğu düşünülüyor. Öte yandan Sportif Direktör Ali Ravcı, Partizan'la ilgili, "Tur zor ama imkansız değil. Yeter ki taraftarımız bu işe inansın ve ikinci maçta o stadı onlar için farklı bir ambiyansa bürüsün" diye konuştu.

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