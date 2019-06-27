27 Haziran 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 27.06.2019

ekiplerinden , iç transferde kaleci ile yeniden anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren Beninli kaleci ile tekrar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fabien Farnolle, bugün yapılan görüşmeler sonucu 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak yine yeniden 'umuzda." ifadeleri kullanıldı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Sergen Yalçın: 4-5 transfer yapmayı düşünüyoruz Sergen Yalçın: 4-5 transfer yapmayı düşünüyoruz
Sergen Yalçın: 4-5 transfer yapmayı düşünüyoruz Sergen Yalçın: 4-5 transfer yapmayı düşünüyoruz
Sergen Yalçın bombayı patlattı! G.Saray ve Beşiktaş... Sergen Yalçın bombayı patlattı! G.Saray ve Beşiktaş...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör