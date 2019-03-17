17 Mart 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Erol Bulut: 3 puandan dolayı mutluyuz

Erol Bulut: 3 puandan dolayı mutluyuz
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2019

ekiplerinden Evkur , sahasında, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün oyunun sonucuna baktıklarında 3-1 kazanan Malatyaspor'un olduğunu kaydederek, "3 puan aldığımızdan dolayı çok mutluyuz. 2-0'a kadar iyiydik, 2-1 olduktan sonra maçı kaybedebilirdik. 2-1'i koruma pozisyonuna girdik. Ayağa pas yapıp, basit hatalar yapmasaydık maçı 3 ya da 4-0'a getirebilirdik. Ankaragücü 2-3 net pozisyon yakaladı. Bunları skora yansıtabilselerdi maçı kaybedebilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Son haftalardaki moral bozukluğu, hata yapmama duygusunu oluşturdu. Önemli olan burada alacağımız 3 puandı, aldığımızdan dolayı da mutluyuz. 37 puandayız. Milli maç arası bize çok iyi gelecek. Sakatlarımız geri dönecek. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izlettireceğiz" diye konuştu.

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