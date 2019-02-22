22 Şubat 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Erol Bulut: “Adalet diyorum gerisini siz doldurun”

“Adalet diyorum gerisini siz doldurun”
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Evkur Yeni , karşılaşması basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'in 23. haftasında 'un evinde Evkur 'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Evkur Yeni , "Fazla uzun tutmayacağım, soru da almayacağım. Adalet diyorum, gerisini siz doldurun" diyerek, basın toplantısını sonlandırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Rizespor 3 puanı 3 golle aldı Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
Yeni Malatyaspor kadro kurmakta zorlanıyor Yeni Malatyaspor kadro kurmakta zorlanıyor
Yeni Malatyaspor galibiyet peşinde Yeni Malatyaspor galibiyet peşinde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör