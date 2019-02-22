22 Şubat 2019, Cuma
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Erol Bulut: “Adalet diyorum gerisini siz doldurun”
Giriş Tarihi: 22.02.2019
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor karşılaşması basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'un evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Fazla uzun tutmayacağım, soru da almayacağım. Adalet diyorum, gerisini siz doldurun" diyerek, basın toplantısını sonlandırdı.
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