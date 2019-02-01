01 Şubat 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Satış opsiyonu 15 milyon euro!

Satış opsiyonu 15 milyon euro!
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 01.02.2019

transferi için İngiltere’ye  üs kurduğu, Fulham’ın 23 yaşındaki Fransız golcüsü Aboubakar Kamara’yı sezon sonuna kadar kiralık kadrosuna kattı.

İmza töreninde konuşan Başkan Adil Gevrek, "Birçok teklif almasına rağmen bizi tercih ettiği için Kamara'ya çok teşekkür ediyorum. 15 milyon euro satış opsiyonu da var. İnşallah iyi olur ve hedefimize ulaşırız" dedi. Kamara ise, "Malatyaspor'a, projesine inandığım için geldim" ifadelerini kullandı.

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