23 Aralık 2018, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Bulut: “2018’i güzel şekilde kapattık”

Bulut: “2018’i güzel şekilde kapattık”
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik. Bursaspor deplasmanı kolay değil. 2018’i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019’a da güzel şekilde giriş yaparız” dedi.

'in 17. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Zor deplasmanda maça istediğimiz şekilde başladık. Yediğimiz basit hatadan gol vardı. İkinci yarıya iyi giriş yaptık ve golü bulduk. Güzel bir gol attık. Hücum anlamında iyi değerlendirseydik 2. golü de bulabilirdik. Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik. Bursaspor deplasmanı kolay değil. Taraftarlar takımlarını en iyi şekilde destekliyorlar. 2018'i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019'a da güzel şekilde giriş yaparız" dedi.
Bulut, VAR sistemi ile ilgili soruya ise, 'Yorum yok' yanıtını verdi.

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