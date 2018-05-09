;
    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    E.Yeni Malatyaspor U14 takımı Antalya’ya gitti

    E.Yeni Malatyaspor U14 takımı Antalya’ya gitti
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Teknik sorumluluğunu Tuncay Selçuk’un yaptığı E.Yeni Malatyaspor U14 takımı Türkiye finallerine katılmak üzere Antalya’ya gitti.

    U14 takımı, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların katıldığı Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların grubunda, Fenerbahçe, Bursaspor, Altınordu, Göztepe, Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor takımları bulunuyor. Müsabakalar 9-17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

    Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, şampiyonada genç sporcularına güvendiklerini söyledi. Maden, "Gençlerimiz bugüne kadar güzel başarılara imza attılar ve bunu taçlandırmak üzere Antalya'da Türkiye Finallerinde de güzel başarılara ulaşıp bizleri gururlandıracaklardır. Bugüne kadar emek veren Altyapı Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Teknik Hoca Tuncay Selçuk ve gençlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde başarılar diliyorum" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
    Yeni Malatyasporda Göztepe hazırlıkları Yeni Malatyaspor'da Göztepe hazırlıkları
    Yeni Malatyaspor’da Göztepe mesaisi Yeni Malatyaspor’da Göztepe mesaisi
    Malatyada gol sesi çıkmadı Malatya'da gol sesi çıkmadı
    BİZE ULAŞIN