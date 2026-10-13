Hızlı geç hep kovala

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta kiminle karşılaşmayayım derseniz tüm dünyanın ortak fikri kuşkusuz Barcelona olur… Yamal gibi ele avuca sığmaz bir oyuncunun yanına sayısız yeni nesil yeteneği ekleyip Hansi Flick ile tahmin edilemez bir hücum aklı ortaya koyan Katalan kulübü, gerçekten kâbus gibi bir rakip! La Liga'da 8'de 8 ile devam ederken 34 olarak tabelaya geçen atılan gol sayısı gerçekten sükseli bir sayı. Geçen sezon kaybedilen A.Madrid, Chelsea ve PSG maçlarında en dikkat çeken unsur rakiplerinin hızlı hücumları. G.Saray, 90 dakikanın tamamında konsantrasyonu kaybetmediği bir maçı oynamak zorunda, zaten bunun aksi düşünülemez. Eşleşmelerde Yamal'ı durdurmak imkânsız elbette… İlk topa dokunuşuna engel olmak, ceza sahası çevresinden elden geldiğince uzak tutmak şart. Leao-Osimhen- Sane gibi hızlı hücuma çok rahat çıkan ve teknik yükü omuzlayıp tek top atabilecek yıldızlar geçiş oyununda da Aslan'ın önünü açabilir. Dikine gidip, özellikle aklı hücumda olan Barça'yı hızlı oyunla avlamak gecenin en kritik işi!