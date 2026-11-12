Güzel bir önerge

Futbolumuzun genel durumuna baktığımızda maalesef hiç de iç açıcı bir tablo görünmüyor. Parlamentoda üç eski futbolcumuz var. Saffet Sancaklı, Ünal Karaman ve Alpay Özalan. Bu kardeşlerime büyük görev düşüyor. Bilhassa Saffet Sancaklı, Meclis'teki konuşmalarında Türk futbolunun büyük bir kaos içinde olduğunu defalarca dile getirdi. Kulüpleri yönetenlerin kulüplerin mali durumuna önem vermediğinin, kulüplerin gittikçe borçlandığının ve bu büyük savurganlığa rağmen ortada bir başarı görünmediğinin defalarca altını çizdi. Geçen hafta Ünal Karaman kardeşimle de konuştum. İleriki günlerde Ünal kardeşimin de bu konuda çalışmaları olacağını biliyorum.



Saffet Sancaklı yine Meclis'e yeni bir önerge sundu. Avrupa ve dünya şampiyonlarının, olimpiyatlarda başarı elde eden sporcuların ve eski millî futbolcuların, futbol maçları başta olmak üzere spor müsabakalarını tribünden seyredebilmeleri amacıyla serbest giriş kartı uygulamasının hayata geçirilmesini istedi. Bu da hoş bir gelişme. Değerli millî futbolcu kardeşlerimi bu çabalarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın da bilhassa futbol altyapıları ve Türkiye'deki spor tesislerinin geliştirilmesi konusunda çok değerli çalışmalar yürüttüğünü görüyorum. Hepsine saygılarımı sunar, başarılarının devamını dilerim. Millî takımımıza ve Avrupa kupalarında mücadele eden tüm Türk takımlarımıza başarılar diliyorum.