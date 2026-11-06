Basit goller yedik!

Beşiktaş, yenilgisiz olarak devam ettiği Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkıyor. Milli ara öncesi maç yoğunluğu takımlarımız için oldukça arttı. Hem rotasyona giren oyunculara hem de yedek kulübesindeki oyunculara bu süreçte çok fazla ihtiyaç var. Beşiktaş, Celtic karşısında ilk 45 dakikada rakibini kendi sahasına hapsetti, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Futbol tabiriyle Beşiktaş, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkan Celtic'e adeta top göstermedi. Özellikle Trossard, yaptığı nefis çalımlarla futbol zevkimizi zirveye taşıdı. Topla buluştuğunda rakiplerini kolaylıkla eksilten yıldız futbolcunun performansı tribünlere de keyif verdi. Ancak ilk 45 dakikada Beşiktaş adına üzerinde durulması gereken önemli bir sorun vardı. Siyah-beyazlı takım bu kadar baskılı oynamasına, rakibini kendi yarı sahasına hapsetmesine rağmen net pozisyon üretmekte zorlandı. Topa sahip olmak, oyunu rakip sahaya yıkmak elbette önemli. Fakat bütün bu üstünlüğü gol pozisyonlarına dönüştüremediğiniz zaman ortaya koyduğunuz futbolun karşılığını almakta zorlanırsınız.

Beşiktaş'ın ikinci yarıda bu konuda daha üretken olması gerekiyordu. İkinci yarı, ilk yarının aksine golle başladı. Olaitan, penaltıda kaleciyi geçemedi ama dönen topu yakaladı ve siyahbeyazlıları öne geçiren golü kaydetti. Fakat Agbadou'nun hatalı pasıyla Celtic beraberliği yakaladı. Beşiktaş, kendisine bugün hiç üstünlük kuramayan Celtic'i oyuna soktu ve skor 1-1'e geldi. Golden sonra Celtic, Beşiktaş kalesini daha fazla yoklamaya başladı. Savunma arkasına atılan topta Nübel çok kolay geçildi ve Celtic öne geçti. Tam bu dakikalarda sakatlıktan dönen kaptan, muazzam bir gol atarak skoru eşitledi. Tam bu harika golün sevincini yaşarken yine çok basit hatalarla Camilo Duran, Celtic'i yeniden öne geçirdi. Celtic, hiç üstünlük kuramadığı Beşiktaş'ın çok basit hatalarıyla üç puan aldı. Son haftalardaki kadro ve oyuncu değişiklikleriyle alakalı söyleyecek çok şeyim var ama Gençlerbirliği maçından sonra, milli arada bununla alakalı değerlendirmelerde bulunacağım.