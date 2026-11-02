Yazık oldu

Beşiktaş-Kasımpaşa maçları çogu zaman kıran kırana müsabakalar olmuştur. Dün akşam da maç öyle başladı. İki takım da karşılaşamaya kazanma arzusuyla oyun anlamında çok istekli başladı maça. Pozisyonlar art arda geldi. Orta sahalar çok kolay geçilip pozisyonlar yakalanıyor. Maç bir anda Rus ruletine döndü. Trossard maçın hemen başında öyle bir gol kaçırdı ki, kaçırması atmasından daha kolaydı. Vlahovic durgun ama istekli. Kasımpaşa'nın taktiği, Salih Özcan'a iki kişiyle baskı yapıp onu hataya zorlamak ve Beşiktaş'ı kenarlara yönlendirmekti. Burada kanatların devreye girmesi Beşiktaş adına çok önemli. Cerny ilk yarıda bu noktada eksik kaldı ama Trossard sahneye çıktı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Italiano maçöncesi Trossard'dan gol beklediğini söylemişti. Belçikalı yıldız girdiği pozisyonlarının yanı sıra attığı golle klasını konuşuruyor. Bir parantez de Rıdvan Yılmaz'a açmak istiyorum. Altyapımızın gururlarından bir tanesi. Golde harika bir pas attı. Tebrikler evlat! Beşiktaş ikinci yarıya Cerny İlhan değişikliğiyle başladı. Bunun nedenini ilk yarı değerlendirmemde söylemiştim. Italiano da ikinci yarıya bu değişiklikle başladı ve Beşiktaş, golcüsü Vlahovic ile farkı ikiye çıkardı. Burada oyunu rölantiye alıp o şekilde oynamak Beşiktaş için iyi olur diye düşünürken Winck'in golüyle Kasımpaşa farkı bire indirdi. Farkı bire indirdikten sonra Kasımpaşa daha hâkim oynamaya başladı. Burada Italiano'dan anlayamadığım bir değişiklik geldi. Olaitan, orta sahanın en dinamik isimlerinden bir tanesiydi. Onu çıkartıp yerine forvet alıyorsunuz ve öndeyken forveti ikiliyorsunuz. Bu değişiklikten sonra Beşiktaş oyunun hâkimiyetini daha fazla kaybetti ve golü kalesinde görerek öne geçtiği maçta son dakika golüyle beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş adına çok kötü bir puan kaybı oldu. Kasımpaşa'da Ceyhun Kazancı, Emre Belözoğlu'yla beraber iyi işler yapıyor. Bu sene Süper Lig'de izlediğim, ne oynadığını bilen, doğru kurulmuş, doğru yapılanmış bir takım Kasımpaşa. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hajradinovic, sakatlıktan döndükten sonra yavaş yavaş formunu tutuyor. Bu sene Benedyczak ile çok takımın canını yakabilirler.