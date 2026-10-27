Beşiktaş, sakatlığı bulunan Orkun Kökçü dışında ideal 11'iyle sahada. Hafta içi Avrupa Kupası'nda alınan beraberliğin ardından lige dönen Beşiktaş, artık puan kaybına tahammülünün olmadığı bir maça çıkıyor. Karşılaşmanın pazartesi günü saat 19.00'da olması nedeniyle tribünlerde yer yer boşluklar dikkat çekiyor. İlk 10 dakikada Rıdvan ve Olaitan'ın savunma arkasına yaptığı koşularla etkili olan Beşiktaş, Vlahović'in kafayla iyi aşırdığı topta Ndidi ile de pozisyon buldu ancak bu fırsatlardan yararlanamadı. 17. dakikada inanılmaz bir fırsat kaçtı. Cerny, topu çok iyi bir şekilde Ndidi'ye bıraktı. Vlahović kafayla vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü. Gerçekten şanssız bir pozisyondu. Başakşehir şu ana kadar hiç deplasman takımı gibi oynamıyor. Hücuma çıktıklarında sekiz Başakşehirli oyuncu Beşiktaş yarı sahasında bulunuyor.

İlk yarının son dakikalarında Başakşehir, yakaladığı tehlikeli pozisyonlardan yararlanamadı ve ilk yarı beraberlikle sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıya topa sahip olarak başladı ancak bunu etkili kullanamadı. Özellikle 65. dakikaya kadar tehlikeli bir atak geliştiremedi. Evet, top Beşiktaş'ta kalıyordu ama bunun sonucunda tehlikeli pozisyonlar bulamıyordu. Başakşehir ise topa fazla sahip olmamasına rağmen uzaktan çektiği şutla tehlike yarattı. Nübel, bu şutu harika çıkardı. Beşiktaş, 65. dakika itibarıyla çift forvete dondu ve bunun karşılığını da aldı. Oh, baskı sonucunda topu kazandı, kaleciyi de geçti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Beşiktaş, oyunun hakimiyetini tamamen ele aldı. Bu sezon Beşiktaş'ın en formda oyuncularından biri olan Olaitan, harika bir golle takımını 2-0 öne geçirdi. Harikulade bir son vuruştu. Beşiktaş, çok kritik bir galibiyete imza attı.