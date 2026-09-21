Galatasaray'ın önceki gün Trabzon karşısında puan kaybetmesiyle beraber Beşiktaş, ilk milli arayı lider bitirme fırsatıyla karşılaştı. Özellikle hafta içinde coşkulu futbolla alınan Avrupa'daki ilk galibiyet, Beşiktaş'taki moralleri tamamen yükseltti. Ama şunu da belirtmekte fayda var; bu senenin şu ana kadar formda ekiplerinden biri olan Amed, zor bir deplasman. Maç beklendiği üzere yüksek tempoyla başladı. Gift Orban çok iyi bir şut attı. Salih Özcan orada tekte oynasa iyi olurdu ama kaybedilen top sonrası Amed 1-0 öne geçti. Beşiktaş tam toparlanmaya çalışırken, adeta ilk golün kopyası gibi yine uzaklardan, bu sefer Saba vurdu ve durumu 2-0'a getirdi. Beşiktaş ilk yarıda çok yorgun bir görüntü çizdi. İlk 11 şansı bulan Poku sahada yoktu. Olaitan ve Orkun da aksayınca siyah-beyazlı takımın tek umudu İlhan Fakılı'nın sürpriz atakları oldu. İlk yarı ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle biterken, Italiano da maçı kurtarmak adına ikinci yarıya Djalo, Olaitan ve Poku'yu kenara alıp Miretti, Cerny ve Emirhan'ı oyuna soktu.

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Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı. Oyuna ikinci yarıda giren Miretti, Orkun'a harika bıraktı. Orkun iyi vurdu, dönen topu golcü Vlahovic tamamladı. Bu noktada golü erken bulmak Beşiktaş adına oldukça önemliydi. Golden sonra da Beşiktaş baskısını artırdı. Golü bulduktan sonra basit bir hatayla fark tekrar ikiye çıktı. Nübel'in orada Salih Özcan'a atmaması gerekiyordu. Bence golün yüzde 90'ı bu hatadan kaynaklandı. Salih Özcan'ın da orada gidip topu istememesi gerekiyordu. Burada yapılan basit hata Beşiktaş'a pahalıya mal oldu. Beşiktaş baskıyı kurarak uzatmalarda penaltı kazandı ama bu gol galibiyete yeterli olmadı. Beşiktaş, milli ara öncesi bireysel hatalarla Amedspor'a mağlup oldu ama enseyi karartmamak lazım. Bunu bir yol kazası olarak görüp milli aradan sonra Beşiktaş yoluna kazanarak devam edecektir. Diyarbakır'da Amedspor taraftarları, Beşiktaş taraftarlarını çok güzel ağırladılar. Dostluk rüzgârları esti.