Yer siyah, gök beyaz

Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Öncelikle tribünler, her maç olduğu gibi harika. Özellikle bir tarafın siyah, diğer tarafın beyaz giymesi harika bir görsel bütünlük oluşturmuş. Beşiktaş maça harika bir baskıyla başladı. Oyunu Marsilya yarı sahasına yıktı ve tehlikeli ataklar gerçekleştiriyor. Gençlik, hırs ve harika bir gol... Beşiktaş, maçın başından itibaren Marsilya'yı adeta kendi alanına hapsetti. Sahada basmadık yer bırakmadı, topu kaybettikten sonra saniyeler içinde geri kazandı ve bunun karşılığını da 1-0 öne geçerek aldı. Tabii Beşiktaş bu kadar önde kalınca doğal olarak arkada açık vermeye başladı. Kaptırılan topta Marsilya, arkada bulduğu boşluklarla skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş ilk yarı savunma arkasında çok fazla boşluk verdi. Bu sezon ilk defa bu kadar açık verdiği bir maç oluyor. Hücumda da golde olduğu gibi orta bloğu kullanmak gerekiyor.

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Rakip sete oturduğu için kanatları kullandığında Beşiktaş sıkıntı yaşıyor ama ortadan geldiğinde etkili oluyor. O yüzden biraz daha Vlahovic'i kullanarak Beşiktaş ortadan gelmeli. Agbadou-Djalo değişikliğini mantıklı buluyorum. Oyuncunun sarı kartı vardı, savunmayı bu kadar önde kurduğunuzda sıkıntı yaratabilirdi. Ayrıca Almanya Millî Takımı'na seçilen kalecimiz Nübel'i de tebrik ediyorum. Oynadığımız oyunda ilk yarı skoru böyle olmamalıydı. Beşiktaş, ikinci yarıya Cerny'nin attığı golle öne geçerek başladı. Erken gelen bu gol skoru daha da artırabilir. Bu sene köşe vuruşu organizasyonlarını iyi yapıyor Beşiktaş. Murillo harika yükselerek skoru 3-1'e taşıdı. Olaitan'ın hırsı, mücadelesi, Beşiktaş'a dördüncü golü getirdi. Faullere rağmen durdurulmadı ve Poku'ya dördüncü golü attırdı. Sahadaki bir isme daha parantez açmak istiyorum: Salih. Enerjisiyle orta sahada bir an olsun durmuyor, mücadelenin içinde... Beşiktaş, harika oyunuyla rakibini adeta sahadan silerek Avrupa'da ilk galibiyetini aldı.