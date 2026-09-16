Beşiktaş doğru yolu buldu

eşiktaş, bilhassa Fenerbahçe derbisinde aldığı muhteşem sonuç ve ardından Erzurumspor karşısında oynadığı etkileyici oyunla Türk futbol kamuoyunun takdirini kazandı. Ben de aynı fikirdeyim.; siyah-beyazlı takım, bu sezon hem şampiyonluk yarışında hem de Avrupa kupalarında çok başarılı olacak gibi görünüyor. Sayın Serdal Adalı başkan olduktan sonra ısrarla yazdım, çizdim, söyledim: Başkan, eski yönetim tarzını bırakmalı ve Beşiktaş futbolunu mutlaka profesyonel futbol adamlarıyla yönetmeli. Başkan doğruyu da buldu. Önder Özen'in sportif direktörlüğe getirilmesi, pasif vaziyette duran Eduard Graf'ın da yeniden aktif şekilde futbol organizasyonunun içine girmesi, doğru bir antrenör seçimi ve doğru futbolcu transferleriyle birlikte Beşiktaş futbolu organizasyon olarak tam da benim istediğim duruma geldi.

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Tüm bu gelişmeler; başarının daha başlangıç noktası... Aynı sistemle devam edilirse önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ın çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Bu, bardağın dolu tarafı... Beşiktaş'ın borsadaki hisseleri Tera şirketinin desteğiyle yüzde 10'u satılarak kulübe önemli bir gelir elde edildi ve bu gelirle transferler gerçekleştirildi. Tera firmasına da Beşiktaş camiasının teşekkür etmesi gerekir. Netice itibarıyla Beşiktaş hisselerinin yüzde 10'u satılmış oldu. Neyse, bu konulara mali kongrede tabii ki ayrıca değineceğim. Bugün ortada bir gerçek var: Yıllardır taraftarını üzen Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonlarda Süper Lig'e damga vuracağını düşünüyorum. Şimdi önümüzde Marsilya maçı var. Beşiktaş'ın son haftalarda ortaya koyduğu futbolun bir benzerini bu karşılaşmada da sahaya yansıtmasını ve Avrupa kupalarında gidebileceği yere kadar gitmesini temenni ediyorum.