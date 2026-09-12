Pınarbaşı’yla başladı, şovla bitti!

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı ezici bir üstünlük koyup, oynadığı oyunla sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, evinde Erzurumspor'u ağırlıyor. Tribünler tıklım tıklım dolu, coşku muazzam derecede iyi. Ben de tribünde yerimi aldım. Bir kez daha Beşiktaş taraftarıyla gurur duyuyorum. Beşiktaş maça çok iyi başladı. Haftalardır çok başarılı bir performans gösteren Emirhan Topçu, mükâfatını golle aldı. Maçta perdeyi açarken; Milli Takım'a da göz kırptı. Beşiktaş golden sonra baskıyı daha da artırdı. Trossard İstanbul'a alıştı, harika bir organizasyonla topu ağlara gönderdi. Trossard şahane; bu sezon lige damga vuracak. Beşiktaş'ın en büyük artısı kondisyon. Teknik direktör Italiano takıma harika bir kondisyon yüklemiş. Kaybedilen top 5-6 saniye içerisinde geri kazanılıyor, rakip de bu baskıyla bunalıyor.

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Orkun kardeşim, zaten hakemler Beşiktaş'a takmış durumdalar. Bu kadar üstlerine gidip itirazın dozunu artırma, zaten kart gösterecek yer arıyorlar. İlk yarının sonlarında Erzurumspor kalesi abluka altına alındı ama kaleciyi geçemedi. İlk yarı 2-0'lık skorla bitti ama verilmeyen iki net penaltıyı da es geçmeyelim! Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı, golü de buldu ama gol hakem tarafından iptal edildi. Ben çok aynı kanıda değilim, bence goldü. Beşiktaş, ilk yarıda kaldığı yerden devam eden bir oyun oynuyor. Ertuğrul bu sefer gole izin vermedi. Şampiyonluğa giden yolda yedek kulübesinin katkısı çok önemlidir. İlhan Fakılı da geldiği günden bugüne kadar bu katkıyı fazlasıyla vermeye devam ediyor. Bugün de yedekten girip golünü attı. Beşiktaş, evinde taraftarının harika atmosferi ve çok güzel bir oyunla Erzurumspor karşısında galip geldi. Şimdi hedef, Avrupa Ligi gruplarında oynayacağımız ilk maç olan Marsilya karşılaşması.