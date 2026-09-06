Beşiktaş fırtınası!

Derbi, denk iki takımın mücadelesi şeklinde başladı. Ev sahibi Fenerbahçe istediği baskıyı bir türlü kuramazken, Beşiktaş önce rakibi tartı, ardından da maça ağırlığını koydu.

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında bonservisine 18 milyon Euro ödediği Agbadou, yaptığı inanılmaz hatayla Fenerbahçe'nin öne geçmesine neden oldu.

Açıkçası bu oyuncuya bu paraların nasıl verildiğini anlamakta zorlanıyorum. Her forma giydiği maçta Beşiktaş'a zarar veren bir görüntü ortaya koyuyor. Aman dikkat! Beşiktaş, Trossard'ın şahane pasında altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ın harika vuruşuyla skoru dengelemeyi başardı.

Rıdvan'ın ortaya koyduğu mücadele ve attığı gol, altyapıdan yetişen oyuncuların Beşiktaş için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Rıdvan'ın sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya devam edememesi ise Beşiktaş adına büyük şanssızlıktı. Rıdvan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Beşiktaş'ın Vlahovic'in ayağından bulduğu golün iptal edilmesi, siyah beyazlılar açısından gecenin en tartışmalı anlarından biri oldu ama Meler de Beşiktaş'ı durduramadı.

Beşiktaş, golün ardından da rakip kalede tehlikeler yarattı. Ancak Beşiktaş, eline geçen fırsatları değerlendirmekte oldukça cömert davrandı. Belki de tarihi farkı kaçırdı Beşiktaş!

Oyunun genelinde Fenerbahçe'ye karşı üstün bir görüntü sergileyen Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda rakibine ciddi anlamda nefes aldırmadı. Açık ve net; Beşiktaş dün şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu dosta, düşmana gösterdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahadan silerken şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu da gösterdi.

Kadıköy'deki bu mücadele yalnızca bir derbi galibiyeti açısından değil, takımın karakteri ve ortaya koyduğu futbol açısından da son derece önemliydi.

Teknik kadro takıma müthiş bir kondisyon ve kazanma azmi vermiş. İtaliano, futbolcuları ve bu müthiş galibiyette emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Helal olsun size!