Atanın ve tutanın iyi olacak

Maç öncesinde harika bir bayrak şov vardı. Görsel anlamda gerçekten çok güzeldi. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için mücadele eden tum kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kadrolara baktığımda sol stoperde Emirhan tercih edilebilirdi. Ancak onun dışında üretkenlik acısından Beşiktaş'ın şu an için sahaya sürebileceği en ideal 11'in bu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş maça baskılı başladı. Erken dakikalarda direkten donen topun ardından devam eden atakta Cerny ile golü bulan Siyah-Beyazlılar, 1-0 öne geçti. Golden sonra iki takım da orta saha üstünlüğünü kaybetti. Orta sahalar çok kolay geçilmeye ve oyun iki kale arasında oynanmaya başladı. Beşiktaş 35. dakikada çok net bir pozisyon yakaladı ancak top direkten dondu. Açıkçası kaçırılması çok zor bir pozisyondu. Dakikalar 42'yi gösterirken Beşiktaş penaltı kazandı. Bana göre çok net bir penaltıydı, VAR'a gitmeye bile gerek yoktu. Tribünler penaltıyı kullanması için "Dusan" diye bağırdı.



Vlahovic de topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. İlk yarıda Trossard benim için tam bir hayal kırıklığıydı. Beşiktaş'ın hucumdaki en önemli oyuncularından biri olması gereken Trossard, cok kotu bir ilk yarı geçirdi. İkinci yarının başında Beşiktaş'ın oyunu tutması gerekirken, Diomande'nin uzaktan güzel golüyle fark bire indi. Ancak Vlahovic yeniden sahneye çıkarak farkı tekrar ikiye çıkardı. Vlahovic harika bir golcü. Turkiye'ye son yıllarda gelmiş en kaliteli ayaklardan biri. Ve Vlahovic'ten hat-trick! Yıllarını futbola vermiş biri olarak söylüyorum; Vlahovic, Mario Gomez'i aratmaz. Yeni transferler maça damga vurmaya devam ediyor. Şimdi de sahneye İlhan Fakılı çıkıyor. Dolmabahçe'de gol yağmuru devam ediyor. İlhan'ın asistinde Murillo topu ağlara gönderiyor ve skor 6-2 oluyor. Başlıkta da belirttiğim gibi; atanın ve tutanın iyi olunca sonuç böyle oluyor. Fenerbahçe maçı öncesi oldukça moral veren bir galibiyet oldu. Şimdi derbiye odaklanma zamanı...