Tur’istik gezi

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı ikinci hafta müsabakasında hakem Ali Deniz Karatepe'nin verdiği skandal kararlar ve VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun da bu kararlara sessiz kalması sonucu kaybettiği üç puanın ardından Avrupa play-off aşamasında Zalgiris ile ikinci maçına çıkıyor. Tabii hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ama gerek ilk maçın 3-0 sonuçlanması gerekse Zalgiris'in gücüne baktığımızda, Beşiktaş açısından bu maç için "turistik bir maç" ifadesini kullanabiliriz. Teknik Direktör Italiano da bu maç özelinde forvetimiz Vlahovic ile başlıyor. Tabii ki bu maçlar, oyuncularımızın form yakalaması için de önemli. Yine kadroya baktığımda, yazılarımda sürekli bahsettiğim ve kiralık olarak gönderilmesini eleştirdiğim Kartal Kayra Yılmaz kardeşimin de ilk 11'de olması beni memnun etti. Umarım oynayarak Beşiktaş'ta rotasyona dahil olabilecek oyunculardan biri olur. Orkun'un dinlendirilmesine saygıyla bakıyorum. Dünkü maç üzerinden değerlendirmiyorum ama yetkili biri Italiano'ya burasının Beşiktaş olduğunu, sürekli rotasyon yapılacak bir takım olmadığını anlatmalı.

Tabii keşke İtalyan hocanın yanında camianın içinden bir yardımcı teknik adam olsaydı. İlk yarı, Beşiktaş'ın topa sahip olarak oynadığı bir oyun oldu. Ancak topa sahip olmasına rağmen gol anlamında çok fazla pozisyon girişiminde bulunamadı. Zalgiris de ilk yarıda eşitliği bozacak bir gol bulamayınca iki takım devre arasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci yarıda da Beşiktaş oyunu rölantiye alırken, rakip prestij adına kazanmak istedi. Tabii sahada mücadele eden Beşiktaşlı kardeşlerim kim olursa olsun, böylesine amatör bir ruhla mücadele eden rakip karşısında bocalamalarını hoş karşılayamadım. Cerny sezona çok iyi başlamıştı ama son iki maçtaki düşüşü şaşırtıcı. Formda olan Oliatan'a Alanya deplasmanında ilk 11 dışında kalmak belli ki iyi gelmemiş. Gerçek olan iki önemli nokta var: Düşündürücü olan; Beşiktaş kadrosu ne olursa olsun dünkü kadar enerjisi düşük olmamalı. Başka bir deyişle, geçen sezonki Sergen Hoca dönemi hatırlatılmamalı. İyi olan şey ise; yaz sıcaklarında başlayan Avrupa ön elemesi başarıyla aşıldı. Artık UEFA Avrupa Ligi'nde başarılara yelken açma zamanı.