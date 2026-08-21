Kartal Avrupa’da kanatlandı

Beşiktaş, Avrupa Ligi Play- Off Turu'na kadar yenilgisiz ve gol yemeden gelmeyi başardı.

Bir de Eyüpspor karşısında alınan galibiyet morallerimizi tamamen yükseltti.

Şimdi bu turu da geçip adımızı Avrupa kupalarına yazdırma zamanı. Tribünler tıklım tıklım dolu.

Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi takımını yalnız bırakmıyor. Kadroya baktığımız zaman ilk 11'imiz olması gerektiği gibi.

Beşiktaş maça hızlı başladı.

Bu maçlarda kilidi erken açmak önemliydi.

Rıdvan Yılmaz'ın kornerden kullandığı topta Hyeon-gyu Oh, topu ağlara yolladı ve Beşiktaş öne geçti.

Bu golün hemen ardından bu kez sol bekin ortasında sağ bek topu ağlara gönderdi.

Murillo, adeta bir santrfor gibi pusuya yattı ve farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş harika oynamaya ve skoru almaya devam ediyordu.

Özetle her şey süper başlamıştı.

Hafta içi yazımda da belirttiğim gibi Beşiktaş böyle devam ederse önünde durabilecek hiçbir rakibi yok.



İki asistle şu ana kadar maçın yıldızlarından biri olan Rıdvan kardeşimi de ayrıca tebrik ediyorum.

Beşiktaş tarihinin en pahalı transfer döneminin geçirildiği son sezonda, ilk önce doğru bir futbol aklı bularak Önder Özen'le doğru bir yapılanmaya girdi.

Ardından başarıya aç bir teknik direktörü takımın başına getirerek ne kadar doğru bir yol izlediğini gösterdi.

Hem Avrupa Ligi maçlarına hem de Süper Lig'deki başlangıca baktığımızda bu seçimin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Montella'ya da buradan şunu söylemek istiyorum: Salih Özcan, Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz Millî Takım'a alınmalı ve banko oynamalı.

Yoksa iki elim yakanda!

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı golle farkı üçe çıkardı.

Baştan sona ortaya koyduğu harika futbolla Beşiktaş, adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı diyebiliriz.