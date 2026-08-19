Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı

Uzun yıllardır futbolun içinde olup her türlü konuyu takip eden bir kişi olarak; transferleri ve bu hafta Süper Lig'in başlamasıyla birlikte izlediğim bütün takımları göz önünde bulundurduğumda, söyleyeceğimi en başında söyleyeyim: Şu ana kadar yapılan transferlere baktığımda Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır. Genel olarak şampiyonluğa oynayan bütün takımların orta sahalarına baktığımız zaman, en iyi orta saha kurgusunun açık ara Beşiktaş'ta olduğunu net bir şekilde görüyorum. Orkun, Salih ve Göztepe'den beri takip ettiğim Olaitan üstün bir form yakaladılar. Hakikaten baktığımızda Türkiye'nin en iyi orta sahası diyebiliriz. Trossard'ın İngiltere'de gösterdiği başarılar ortada. Dünya Kupası'nda Belçika'yı taşıyan isimlerden biri. Adaptasyon süreci tamamlandığında Beşiktaş'ın sol kanat sıkıntısını tamamen bitirecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Pozisyonunun en iyilerinden biri ve Beşiktaş'a büyük güç katacaktır. Forvete baktığımızda yeni transferimiz Vlahovic var. Gomez ile yarışacak, onun kadar gol atacak bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Bir de insan psikolojisinden anladığımı zannediyorum; çok iyi niyetli, yaptığı röportajlarda ve açıklamalarda son derece pozitif bir görüntü veriyor. Beşiktaş adına bu sezona damga vuracağına yürekten inanıyorum. İlhan Fakılı genç bir oyuncu. Oynayarak tecrübe kazanacaktır. Sol kanatta alternatif olarak değerlendirildiğinde fayda sağlayacaktır. Cerny ise son maçlarda skor katkısı verip takımı taşıyor ama ben oraya iyi bir transfer bekliyorum. Stoper hattına baktığımızda Emirhan Topçu, benim de Beşiktaş'a alınmasına katkı sağladığım bir oyuncu. Gelmeden önce teknik direktörü, o zamanki hocası İlhan Palut kardeşimle defalarca telefonda konuştum. Kendisi hakkında çok iyi şeyler söylemişti, beni de yanıltmadı. Bence Beşiktaş'ın ve Millî Takımımızın değişmez stoperlerinden biri olacaktır. Yanında Djalo bu sezona üstün bir performansla başladı ve ikisi iyi bir uyum yakaladılar. Agbadou'ya karşı değilim ama yazılarımda da defalarca belirttim; çok yüksek bir bonservis bedeliyle transfer edildi. Kaleci transferine baktığımızda, Nübel şu ana kadar kalesini gole kapattı. Beşiktaş'ın uzun yıllardır yaşadığı kaleci problemini kökünden çözdü. Kendi evladımız Ersin'in gidişiyle beraber Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birini takımımıza almış olduk. İnanılmaz derecede güven veriyor. O kalede varken Beşiktaş taraftarı olarak çok rahatız. Umarım böyle devam eder. Sağ bek Murillo geçen sene takımımıza katıldı. Geçen sezon iyi bir performans sergiledi ve benim de beğendiğim oyuncuların başında geliyordu. Bu sezona da iyi başladı. Teknik direktörümüz rotasyonu seven bir antrenör. Bunu geçen yazımda da belirtmiştim. O yüzden Murillo'nun oynamadığı zamanlarda Taylan değerlendirilebilir. Taylan geçen maçta iyi bir performans gösterdi.



Maalesef geçen sezon geldiğinde çok fazla şans verilmemişti, hatta gönderilmesi de gündemdeydi. Ama bence kumaşı olan bir oyuncu ve değerlendirmekte fayda var. Son oynadığı maçta güven verdi. Bu iki futbolcu Beşiktaş'ın sağ bek sorunu yaşamayacağını bizlere gösterdi. Bizim akıllı oyuncumuz, altyapıdan yetişmesine benim de katkım olan Rıdvan kardeşimiz de sezona iyi başlayan isimlerden biri. Ancak hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de zaman zaman fiziğiyle alakalı sorunlar yaşayabilir. Ouattara'nın ayağına top yakışıyor. Geçen maç şanssız bir kırmızı kart gördü. Orada Rıdvan'la birlikte rotasyonda iki oyuncuyu göreceğiz. Burada biraz endişem var ama biraz da zaman lazım. Takip edeceğim. Bunların hepsini alt alta topladıktan, Süper Lig'deki ilk maçları ve Avrupa karşılaşmalarını da takip ettikten sonra tekrar söylemekte fayda var: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a baktığımızda hem transfer sorunları olduğunu hem de içeride uyum problemlerinin çok fazla yaşandığını görüyorum. Trabzonspor'un ilk maçlarını seyrettim. Salah büyük bir takviye olacaktır ama ben Trabzonspor maçında bilhassa Kasımpaşa'yı çok beğendim. Aldıkları sol bek Jessen için Ceyhun (Kazancı) kardeşimle de konuştum. 200 bin Euro'ya transfer edilmiş, daha 22 yaşında bir oyuncu. Helal olsun. Tabii transferde daha büyük paralara, daha kariyerli ve yıldız oyuncular alınabilir ama ben böyle transferleri çok severim. Genç, araştırılıp bulunmuş ve takip edilmiş bir oyuncu. Jessen bu sene takip ettiğim oyuncular arasında olacak. Yine Ceyhun kardeşimle konuştuğumda iki futbolcunun daha ismini verdi. Benedyczak geçen sene kiralık olarak Kasımpaşa'da oynamıştı. Bu sene de 4 milyon Euro verilerek takıma alındı. O da bu sene patlama yapacak oyunculardan biri olacaktır. Kasımpaşa, Göztepe ve Samsunspor bu sene ligde çok iyi işler yapacak üç takım. Dört büyükleri de hesaba kattığımızda, aşağı yukarı ligin üst sıralarında bulunacak takımlar şimdiden belli gibi. Hakem kararlarının ön plana çıkmadığı, futbolun ve centilmenliğin konuşulduğu güzel bir sezon geçmesini temenni ediyorum.