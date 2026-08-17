Kazanmaya devam

Öz kaynağımızın, Beşiktaş'a armağanı, Beşiktaş efsanesi; bu formaya yıllarca gururla hizmet etmiş Necip Uysal kardeşime emekleri ve Beşiktaş aidiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiasına saha dışında da çok büyük hizmetler edeceğine inanıyorum.

Kendisine çok güzel veda edildi.

Beşiktaş, yeni sezona Eyüpspor karşısında merhaba diyor. Eyüpspor, 14 milyon euro bütçesiyle bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Beşiktaş tribünleri tıklım tıklım. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle bu maçın havası değişti. Yoğun maç temposundan dolayı Vincenzo Italiano rotasyona gitmiş. Kendisi, görev aldığı diğer takımlarda da rotasyonu seven bir teknik direktör.

Beşiktaş yine topa sahip olarak, rakip kaleyi yoklayarak, özellikle duran topları tehlikeli kullanarak Eyüpspor kalesini ablukaya alarak başladı maça.

Taraftar da oyuncuların sahadaki oyununa tribünden, stadyumu inleterek eşlik ediyor.

Fiziksel olarak lige en hazır giren takım Beşiktaş. Italiano ve ekibi çok iyi yaz kampı geçirmiş. Topsuz hareketlilik konusunda geçen seneye göre çok daha iyi hazırlamışlar takımı.

Olaitan'dan müthiş asist. Cerny topu ağlara gönderiyor ve Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor.

Dakika 70'i gösterene kadar Beşiktaş kalesinde şut görmedi. Eyüpspor'un 10 kişi kalması biraz daha Beşiktaş'ı rahatlatacak gibi. Beşiktaş, Cerny'nin attığı golle 1-0 kazandı. Sezona üç puanla başlamak önemliydi.

Beşiktaş'ta bence kötü oynayan yoktu ama Olaitan ve Rıdvan sahanın en iyileriydi Yazımın sonunda bir kez daha büyük Beşiktaş taraftarından bahsetmek istiyorum. Dünyada tüm tribünlerin bağırdığı tek takımdır Beşiktaş.

Dün akşam bunu bir kez daha gösterdi. 90 dakika boyunca hiç susmadan takımının yanında oldu.