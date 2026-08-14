Kartal rahat turladı

Beşiktaş, deplasmanda 1-0 galip geldiği maçın ardından rövanşta kendi sahasında sahaya çıktı.

İlk 11'de istikrar Beşiktaş'ta devam ediyor. Yeni transferler takıma katılıyor ancak geçen sezon iyi kullanılamayan oyuncuları bu sezon iyi bir şekilde kullanmak da yeni transferler kadar etkili ve önemli.

Djalo, bu sezon transfer olmuş gibi bir etki bıraktı. Emirhan'la uyumları müthiş. Umarım Djalo'nun sakatlığı ciddi değildir. Beşiktaş'ın oynamayı amaçladığı oyunun detaylarını görmek, ortaya konulmak istenen düşünceyi de daha net gösteriyor. Hem bu zamana kadar oynanan maçlarda hem de bu maçın ilk yarısında Salih Özcan, basit oynamanın kıymetini ve pas meziyetinin değerini gösteriyor.



Beşiktaş'ın savunma arkası ise çok boş kalıyor. Bu eksiğin ilerleyen haftalarda giderileceğini düşünüyorum. Ancak savunma arkasında bırakılan bu boşluklar Beşiktaş adına sıkıntı yaratabilir.

Beşiktaş, ilk yarıda beklendiği gibi topa sahip olan taraftı. Oyunun kontrolünü elinde tutan siyahbeyazlılar, Cerny'nin 40 . dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Bu aynı zamanda turun da garantisi gibiydi. Beşiktaş da ikinci yarıya baskılı, coşkulu ve topa sahip olarak başladı. Oyunu bu bölümlerde tamamen rakip ceza sahasına yıktı.

Takımın hırsı ve yardımlaşması olumlu sinyallerdi. Cerny'nin golle buluşması moral oldu.



Oliatan'ın zaman zaman ince pasları da tribünden alkış aldı.

Tabii ki rakip, 42 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele ettiğini de dikkate alırsak Beşiktaş'ın dengi değildi. Beşiktaş kazandı, moral buldu ama transferdeki eksikler hâlâ var.

Tribünlerin 90 dakika şovu geceye her zamanki gibi güzellik kattı.