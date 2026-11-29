Kabul edilemez!

Lider Bursaspor, Akhisar'da oynanan maçta Vanspor'a takıldı ve 1 puana razı oldu. Cezalı Barış Gök ve Baker'ın yerine sol bekte Toral Bayramov'u ve ön liberoda sakatlığı geçen Elitim'e şans veren Timsah, ilk yarıda istediği oyunu oturtamadı. 612 taraftarının desteğiyle yüklenen Bursaspor, yüzde 71 topa sahip olmasına rağmen, hücumda üretken olamadı. 27'de stoper Emirhan Başyiğit ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderince, yeşil-beyazlılar, geriye düştü. Ancak çok adamla hücuma çıkan Bursaspor 11 dakika sonra sahne alan Kelechi Iheanacho tabelayı eşitledi. Lincoln'ün sola indirdiği topu Saranic tekte çevirdi. Kale ağzındaki Nijeryalı Kral, 16. maçında 19. golünü atmayı başardı.



Kelechi, 4 asistle beraber, Timsah'ın 33 golünden 23'ünde doğrudan etki etti. İlk yarıda 13 şutta 4 isabetle 1 gol bulabildi ve devre berabere kapandı. İkinci yarıda Eyüp Akcan ve 82'de santrfor Baran Başyiğit hamlesiyle 4-4-2'ye dönen Timsah, çift forvetle gol aradı. Fakat tanınmayacak kadar iştahtan ve üretmekten uzak bir Bursaspor vardı sahada… Kanatlardan ortalar dağlara taşlara gitti. İleride çoğalamadı ve final paslarında yokları oynadı. Mustafa Er'in hamleleri sonuç vermezken, uzatma dakikalarında önce kaleci Kerem Matışlı, sonra da yan direk 2 golü önlemese Bursaspor mağlup olacaktı. Timsah, ikinci yarıda sadece 3 şut attı ve hiç kaleyi tutturamadan 17'de 4 şutla maçı bitirdi. Bu durum kabul edilemez! Antalya deplasmanından sonra Akhisar'dan da 1-1'lik skorla dönen Timsah, maç fazlasıyla 3 puan önde. Ancak Kayserispor kazanırsa, liderliği averajla kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.