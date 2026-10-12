Timsah’ın kalesi düştü!

Bursaspor, milli aranın ardından evinde, hocasını değiştiren Mardin1969'a yenilerek büyük bir fırsatı tepti. Sakat olan Lincoln, Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu gibi 3 as oyuncusundan birden yoksun başlayan Timsah'ta; teknik direktör Mustafa Er, ön libero Lewis Baker'ı bu sezon ilk kez 11'de oynattı. Emir Kaan Gültekin'i de Iheanacho'nun yanında 2. forvet olarak koyup 4-4-2 başladı yeşil-beyazlılar… Sağdan Saranic, soldan Boutrah ile forveti dörtleyen Bursaspor, ilk 20 dakika cılız şutlar dışında Nijeryalı golcüyü besleyemedi. Barış Gök'ün kısa düşen kafa pasını kapan Teklic, ceza yayından Mardin'i öne geçirdi. Beraberlik için yüklenen Timsah, final paslarında ve son vuruşlarda etkili olamayınca içeri yenik girdi.



Er, ikinci yarıya başlarken Eyüp Akcan, Hüseyin Maldar ve Baran Baştürk'ü sokup 3 hamleyle başladı. Bu devrede adeta tek kale oynayan Bursaspor, sağlı sollu ataklarla oyun rakip yarı sahaya yıktı. Ancak kalesinin önüne "otobüsü çeken" Mardin, 1-0'ı korumak için 9 kişiyle defans yaptı. Kanatlardan sıfıra inen ve sürekli kaleyi şut bombardımanına tutan yeşil-beyazlılar, çerçeveyi bulmakta zorlandı!81'de Gol Kralı Iheanacho yine sahne aldı ve ceza sahası dışından sihirli sol ayağıyla attığı nefis golle Timsah'a beraberliği getirdi. Nijeryalı Kral, üstü üste 9 maçta 12 gol attı. 87'de hakem, Mustafa Er, kırmızı kartla oyundan attı! İkinci yarı tek kale oynayan Bursas, 90+4'te ani atakta Dimitrov'un golüne engel olamayınca liderin 3 puan gerisinde kalarak evinde ilk kez yenildi.