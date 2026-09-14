Buruk liderlik!

Bursaspor evinde Esenler Erokspor'a takılarak averajla ilk kez liderliğe yükseldi. Timsah, Hikmet Karaman yönetiminde ilk defa Bursa'ya gelen Erokspor önünde 2 kez öne geçmesine rağmen yakalandı ve 1 puana razı oldu. Oysa, lider Batman Petrolspor'un Bodrum'a 4-0 yenilmesi üzerine, Bursaspor, 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturma şansını elde etmişti. Ama sadece averajla lider oldu.

Timsah'ın "liderliğe yükselme" maçı için tribünleri tamamen dolduran 40 bin 480 taraftar, muhteşem şovlarıyla Türkiye'ye yine müthiş bir görsel şölen yaşattı. Karşılaşmaya istekli ve önde basarak başlayan Timsah, plaka 16'da Saranic'in nefis asistine gol makinası Iheanacho'nun ligde 9. golü atmasıyla perdeyi açtı. Ancak 2 dakika sonra Erokspor, uzaktan Mikail ile skoru eşitleyince, Timsah, bu sezon evindeki ilk golü yedi. Çabuk toparlanan Bursaspor, Lincoln'ün ceza yayından gelişine vurarak attığı golle yeniden öne geçti ve 9'da 4 isabetli şutla devreyi 2-1 üstün kapadı.

İkinci yarıda Timsah farkı açmak isterken, eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın uzak köşeye attığı gole engel olamadı. Bursaspor, final paslarında etkili olamadı. 88'de Iheanacho'nun ağlara gönderdiği gol, VAR'dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle sayılmadı ve Timsah, ligde ilk kez berabere kalarak büyük bir fırsatı tepti.