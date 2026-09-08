Timsah’ın Kral’ı var!

Bursaspor, Ege'de Manisa FK'yı uzatmalarda geçti. Sakat Boutrah'ın yerine sol kanatta Hüseyin Maldar'ı oynatan Mustafa Er'in ekibi, ilk yarıda beklenen üstünlüğü sağlayamadı. Manisa FK, devrede daha atak oynadı. Kaleci Kerem Matışlı'nın büyük hatasını affetmeyen Sylla, topu çalıp golü attı! Çabuk tepki veren Timsah, Zeki Yavru'nun pasında ceza sahasına çalımlarla giren Iheanacho sihirli sol ayağıyla ceza yayı içinden kalecinin sağından 6. maçında 7. golünü attı. Nijeryalı Kral, golü atınca gidip kaleci Kerem'i teselli etti. Ancak Bursaspor, devreyi 2'de 1 isabetli şutla 1-1 kapadı. Orta sahayı kaybeden Timsah, sürekli geçiş oyunu yedi, Anziani ve Vargas'ın ceza sahası ve civarında cirit atmasına engel olamadı. Bursaspor, kalesinde tehlike yaşarken hücumda zorlandı. 66'da Baran Başyiğit'le çift forvete dönen ve galibiyet için bastıran Timsah, son nefeste 3 puanı kazandı. 90+2'de soldan yeni transfer Hırvat kanat Ivan Saranic, nefis kesti. Kaleci Vedat'ın kaçırdığı topu Iheanacho ağlara dürterek, 8. golünü attı ve galibiyeti getirdi. Kötü oynadığı maçı kazanan Bursaspor, 15 puanla haftayı ikinci kapattı.