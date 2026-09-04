Iheanacho resitali

Geçen hafta yenilgisiz lider Kayserispor'u deplasmanda geriden gelerek 2-1 yenen Bursaspor, evinde İstanbulspor'u farklı yenerek 5'te 4 galibiyete ulaştı. Timsah, 12 puanla liderin 1 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda coşkulu 40 bin 105 taraftarının doldurduğu tribünler önünde baskılı oynayan Bursaspor, adeta mücadeleyi "tek kale maça" çevirdi.

Tüm hatlarıyla yüklenen Timsah, Boutrah'ın tek isabetli şutu dışında devrenin son dakikasına kadar çerçeveyi tutturamadı.

24'te bir adım önde olduğu için VAR'dan golü iptal edilen Kelechi Iheanacho, adeta "madem o golü saymadınız, ben de bir daha atarım" diyerek 45'te yine sahne aldı ve Lincoln'ün asistini sol ayağıyla çekerek kapalı köşeden ağları gördü.

Bu arada Timsah'ın attığı gol öncesi oyunu sete çevirip 10 oyuncusuyla rakip yarı alana yerleştiğini vurgulamak gerek.

Bursaspor, 2. isabetli şutunda golü bulurken devrede yüzde 71'le topla oynayıp 6'da 2 isabetli şut attı. İstanbulspor ise ilk 45'te hiç şut bulamadı.

İkinci yarıda bariz üstünlüğünü sürdüren Timsah, 58'de Elitim'in nefis uzun pasında defanstan Umut'un ters kafasını kovalayan Kaptan Halil Akbunar ile boş kaleye attı.

Ataklarıyla konuk ekibin defansını bunaltan ve rakibini hataya zorlayan Bursaspor, 67'de Duran Şahin'in kendi kalesine attığı golle fişi çekti.

Günün kahramanı Iheanacho, Zeki'nin kornerinde Batuhan'ın kafayla indirdiği topu yine soluyla yakından gol yaptı.

Nijeryalı forvet, 5 maçta 6 golle Gol Krallığı'nda yine zirvede yer aldı (Kelechi, 6 golün 1'i penaltıdan olmak üzere 5'ini soluyla, 1'ini kafayla attı). Timsah, 2 puanlı Boğalar önünde 4-0 kazanırken ilk kez 4 gol attı